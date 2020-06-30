波音獲准認證試飛與經濟數據佳，推升道瓊等美股四大指數走高，收盤漲幅介於1.14~%2.32%，其中科技指標股普遍上漲、谷歌、APPLE、FB、Intel、美光上漲超過1%；此外，UA勁揚7%，特斯拉上漲超過5%，股價表現亮眼。

因台股端午假期期間，美股四大指數累計跌幅超過3%。周一台股開盤補跌壓力沉重，盤中再逢亞股走弱，連動台股跌幅持續擴大，收盤下跌118.05點，報11,542.62點，跌幅1.01%，失守五日線。

周一OTC指數開低，但因生技族群再度撐盤，收盤下跌0.46%，收在158.89點，呈現相對抗跌。目前上方壓力在160點，下方支撐則為月線154.40點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周一台股開低走低，收長黑K棒，暫時失守5日均線。

(2)、量能：節後首日交易，收盤量微增至2,071.27億元。

(3)、技術指標：日KD指標黃金交叉開口縮小、MACD柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-165.12億元；外資-138.45億元、投信-7.28億元、自營-19.39億元。

操作建議，國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持快速輪動，目前短多趨勢仍未明顯改變，6月30日為本季最後一個交易日，同步收月季線，留意投信季底作帳與換股變化，注意個股收盤劇烈波動。短線可關注6月營收、IC設計、5G相關題材個股操作。

(時報資訊)