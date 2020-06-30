遛狗民眾表示文雅公園狗便清理袋箱沒在補充，狗便清理袋箱形同虛設。（陳淑娥攝）

台灣養狗人數大增，為培養飼主養成隨手清狗便好習慣，台中市環保局自2017年起於公園等遛狗留便熱區設置狗便清理袋箱，並提供狗便清理袋，全市目前共設置377個狗便清理袋箱，但有民眾遛狗發現住家附近公園的清理袋箱淪為蚊子箱，天天都是空的，批相關單位沒在補充。

有大雅民眾指出，她每天不定時到住家附近的文雅公園遛狗，公園雖有設置狗便清理袋箱，但從不曾看見有清潔袋，狗便清理袋箱1年365天高掛欄杆上形同虛設，淪為蚊子箱！她質疑環保局既然每年都有編列經費採購，卻從來沒見過相關單位補充。

大雅區公所農業課指出，因未接獲民眾通報已用完，所以才沒及時補充，在接獲消息後已立即補上，未來整理公園環境的人員會加強巡視；同時也呼籲，清理袋屬於公物，是給遛狗人士在場裝狗便用的，民眾勿將清理袋一把抓回家，以免觸法。

環保局環境衛生及毒化物管理科表示，環保局自2017年起於台中市公園、綠園道等遛狗留便熱區設置狗便清理袋箱，並提供狗便清理袋，後續管理及維護由申請單位協助，迄今共計設置377個狗便清理袋箱。每年採購2萬包清理袋共計200萬個，分別交由申請單位安排補充，平均每周預估使用1包量為100個清理袋。

(中時 )