日本東京疫情上週升溫，24日新增55名確診病例，是相隔一個多月後首次單日破50例確診，2天後又增加56例，其中超過一半來自新宿聲色場所的群聚感染，對此，東京夜店就想出對策，讓酒客在「巨罩蔽體」的情況下可以讓女公關盡興地聊天。

綜合日媒報導，疫情爆發至今，日本店家的生意大幅下降，夜店生意也無法避免，像是位於六本木的「West BADD GIRLS夜店」就在3月底拉上鐵門，直到近期重新開幕，而他們為了招攬更多生意，也想出一個奇招。

為了讓店裡生意興隆，店家特別想了一個方式讓酒客在一種情況下可以與女公關盡興地聊天，他們在店裡的33個座位分別裝設直徑約70厘米的圓型膠片柱，酒客在膠柱裡便可以脫掉口罩放聲聊天。

店方表示，這樣的方式可以有效預防飛沫傳染，而女公關也會配帶透明口罩，也希望這樣的安排，能讓店裡的生意增加8成左右。

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(中時電子報)