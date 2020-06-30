新冠肺炎疫情尚未停歇，大陸又傳出現新品種的流感病毒，專家表示，此病毒恐由豬傳人，且目前已有屠宰、豬農業者被感染，但現有的疫苗疑似皆無保護作用，而其又具備高度適應人體的特徵，因此可能會出現大流行，不能掉以輕心。

根據《BBC》報導，科學家在大陸發現一種「由豬隻攜帶，可感染人類」的新型流感病毒「G4 EA H1N1」，該病毒具備「高度適應人體」的所有特徵，恐會導致大流行，需要密切監控，且人們對此病毒，恐怕幾乎沒有免疫力。

在報導中也提到，「G4 EA H1N1」與2009年爆發的豬流感（H1N1）類似，但又有些不同，當年豬流感一度讓大眾恐慌，但致死率其實沒那麼高，主要是因為更早的流感病毒與豬流感病毒有共通點，因此讓部分年長者免疫。

報導指出，雖然此病毒尚未構成太大的威脅，但它能在人類呼吸道的細胞中生長繁殖，且已有屠宰、豬農業者被感染，而目前的疫苗疑似無保護作用，因此英國諾丁漢大學教授張建宙表示，雖現多把重心放在新冠病毒，但仍不能忽視新病毒的潛在威脅。

(中時電子報)