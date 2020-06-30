國民黨高雄市長參選人李眉蓁今天在市區路口拜票。(擷取自中時電子報直播)

國民黨高雄市長參選人李眉蓁昨首度站路口拜票，地點選在選擇市府四維行政中心旁，象徵重返市府，她說會展現自信表示，會努力成為市民心目中的那位理想的市長。今天李眉蓁則到市區路口拜票。

(中時電子報)