直播》越級打怪衝刺！國民黨高雄市長參選人李眉蓁市區路口拜票 08:342020/06/30 中時電子報 謝雅柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長參選人李眉蓁今天在市區路口拜票。(擷取自中時電子報直播) 國民黨高雄市長參選人李眉蓁昨首度站路口拜票，地點選在選擇市府四維行政中心旁，象徵重返市府，她說會展現自信表示，會努力成為市民心目中的那位理想的市長。今天李眉蓁則到市區路口拜票。 (中時電子報) #國民黨 #高雄 #市長 #參選人 #李眉蓁 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 最新民調出爐 10大政治領袖排名 冠軍竟是他！ - 政治 許崑源遺孀告別式後為何道歉？真相曝光 - 政治 許淑華立院現場直擊這幕！1小時9千人狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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