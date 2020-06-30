國民黨佔領立法院時院外聚集的支持者。

國民黨立院黨團在28日晚間夜襲立法院，佔領立院整整20小時，要杯葛民進黨政府的監察院長任命案，外界認為這是「藍板太陽花」，但更令人好奇的是，蔡政府真的會因此改變陳菊的任命案嗎？

對此，台師大教授范世平在政論節目中表示，國民黨立委的這次行動反倒讓他們的訴求嚴重失焦，鄉比起太陽花學運時的「學生運動」，國民黨以「立委」之姿佔領「立院」，反而讓人摸不著頭腦，更陷入藍綠對決的死胡同中。

而這次的抗爭會不會影響蔡英文的決定？范世平指出，當年太陽花可以說是一呼百應，立院裡裡外外聚集了好幾十萬的民眾，但如今國民黨的支持者來了多少？恐怕連三千都不到，這反而成了反效果，給蔡英文民意基礎，這次抗爭恐怕對任命案毫無影響。

對於范世平的評論，國民黨文傳會副主委黃子哲回應指出，拿國民黨這次抗爭跟太陽花相較，這完全就不不當類比，因為當年太陽花屬於「社會運動」，而這次國民黨團是為了杯葛陳菊的人事案，基礎完全是不一樣的。

(中時電子報)