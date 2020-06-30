國民黨立法院黨團為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，28日破門占據立法院議場主席台，隔日遭綠委突破，結束20小時抗爭。其中，民進黨立委賴品妤超強戰力成為另類焦點，更入選網友心目中的MVP，但過程中不小心「仆街」，也讓她自嘲「能打敗自己的只有我自己」。

當年曾參與太陽花學運的立委賴品妤，在國民黨占領立院當天，就不斷被網友點名要她技術指導，還透露議場內最適合睡覺的地方就是「行政院官員座席底下的空間」，因為非常好躺，「那邊很好窩著，走道可躺平，想獨處可窩到桌下，進可攻退可守；我到現在路過都有躺下的衝動」。

昨日議場後門鐵鍊被民進黨立委用油壓剪剪斷後，藍綠雙方一陣亂鬥，賴品妤的表現也引發關注，網友紛紛擷取直播畫面分享到賴品妤臉書，說「在幹嘛XDD不要以為我沒看到你比ya」「不要玩人家的鐵鏈啦」「看到你手一直很想抓什麼？？」「還是品妤貼心，知道要幫長輩捏肩膀」，尤其吐舌照更被網友瘋傳，笑說「嗨起來」。

賴品妤也在臉書分享自己「仆街」，瞬間感覺很多快門聲，同黨立委林宜瑾還說「剛看到妳在地上還以為是國民黨的，差點壓上去！」而賴品妤也將跌倒的畫面PO上臉書，表示「？？？？？能打敗自己的只有我自己。」

（圖／摘自賴品妤臉書）

(中時電子報)