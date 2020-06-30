投資人仍然看好由激勵措施帶動的經濟復甦，以及波音股價飆漲帶動藍籌股道瓊指數上揚，周一華爾街股市收高，標普500指數可望創下1998年以來最大單季百分比漲幅。

吉利德宣布瑞德西韋（Redesivir）定價，緩解了新冠肺炎新增病例數激增帶來的衝擊。美國5月簽約待過戶成屋銷售指數增幅創新高，顯示在受到疫情衝擊後，美國房市持續好轉。投資人將關注本周後續公布的就業與消費者信心數據。

美國政府是否推出新一輪激勵措施，亦是市場關注重點。眾議院在5月通過規模約3兆美元的新紓困案，但此案在共和黨主導的參議院卡關，預計國會可能要到7月才會再提出新的紓困案。

周一收盤，道瓊工業指數漲580.25點或2.32%，為25,595.8點。標普500指數漲44.19點或1.47%，為3,053.24點。那斯達克指數漲116.93點或1.2%，為9,874.15點。

標普500指數本季以來上漲逾17%，但整個月將以小跌做收。分析師表示，儘管美股單日起伏劇烈，但總體波動並不大。

周一標普500指數11大類股全面收高，以工業股漲3.19%，漲幅最大。通訊服務股漲2.05%，排名第二。

由美國聯邦航空總署（FAA）與波音試飛員共同進行，737 MAX型飛機周一展開首日的驗證飛行測試，被視為是波音度過史上最嚴重危機的關鍵時刻。波音股價飆漲逾14%。

(時報資訊)