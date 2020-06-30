為擴大搶攻國旅與內需餐飲商機，並加速累積會員常客，晶華酒店集團宣布，集團旗下「晶華」、「晶英」與「Just Sleep捷絲旅」等各品牌飯店同步加碼推出「晶華會」會員優惠方案，強調只要加入會員即可享有「最殺優惠」，並可搭配振興三倍券擴回饋翻倍極大化。

晶華酒店集團今年成立30周年，「晶華會」則是為晶華為培養更多忠誠客戶而在今年最新推出的常客禮遇計畫，消費者可以透過官方網站免費加入，成為會員後將定期收到各式餐飲、住宿、SPA以及購物抵用券，並在集團旗下各個據點使用，活動網站還會定期舉辦抽獎活動，每週贈送集團住宿券，每月贈送亞洲萬里通里數。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示，晶華旗下各酒店品牌各有定位與不同客層，透過「晶華會」，集團可精準分眾行銷、並與消費者進行更緊密互動，了解客人消費習性，並透 過客人反饋作為優化產品與服務的依據。顧嘉慧表示，「晶華會」今年初推出後雖面臨疫情干擾，但截至6月上旬已累積30萬名會員，為此晶華決定在疫情趨緩後擴大推出優惠，藉此累積更多常客會員。

即日起晶華國際酒店集團旗下各酒店均針對「晶華會」會員推出不同的加碼優惠，如台北晶華酒店住宿只要加價300元、即可享價值1,600元的mini bar。於「義饗食堂」用餐則有30%的折扣。台南晶英酒店則提供所有於酒店內餐廳用餐的貴賓，加價30元即可品飲「茶香檳」乙杯的優惠，週一至周四購買指定專案入住、加價300元即可升等至16坪的小西門套房。

太魯閣晶英酒店提供8月25日至9月30日期間的官網季節性行館專案訂房，每筆折抵1,000元的優惠。晶泉丰旅則是在7月31日前提供入住泉思套房，每晚6,000元起的優惠價，再贈送12歲以下孩童入住免費。晶英國際行館、捷絲旅台北以及礁溪各館也各有優惠。

隨著國內疫情回穩，晶華國際酒店集團旗下的各家酒店，也推出一系列精彩的夏季住房專案，蘭城晶英酒店的「夏樂地」住房專案，邀請入住的孩童們盡情悠遊兒童露天泳池、芬朵奇堡主題樓層，或參與暑假限定企劃「SEA WAR 無限之戰」，展開精彩水上對戰。晶泉丰旅的「夏炙．享山海」住房專案，主攻「抹茶山攻頂私旅」及「極限海上活動三選一」兩款消暑行程，選擇攻頂的房客將可攀登綠意盎然的抹茶山，一窺臺灣山林的自然魅力。

高雄晶英國際行館推出的「好友三人行專案」，標榜姐妹淘們可以在雲垂樓眺望港灣景致享用養生晨食及雅緻食刻下午茶，或選擇將餐點送進房內，與閨密共享靜謐時刻。捷絲旅高雄中正館、高雄站前館及花蓮中正館則聯合推出「振興UP住宿送行程住房專案」，贈送熱門景點入場門票、館內餐飲折抵?和蝶谷巴特森林木盒DIY、花蓮四季明信片組等好禮。

台北晶華酒店主打「盛夏全包式郵輪度假體驗」，精心打造出「精品兒童遊戲室」、「自助點心吧」和「城市星空電影院」..等多個娛樂空間，房客在入住期間還可報名「麗晶家庭學苑」，享有麗晶精品專屬「寰宇購物禮遇」。台南晶英酒店則推出「八月限定-美好在一起」住房專案，房客入住海東客房時將獲贈2020玩樂府城觀光地圖，於指定店家出示地圖與日期戳章，可享一系列專屬優惠。太魯閣晶英酒店特別準備了海上避暑玩樂攻略，房客可搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游池，或划著獨木舟在太平洋漫遊，欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈。

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