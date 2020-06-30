國民黨立院黨團抗議蔡總統提名陳菊接任監察院長，在前天突然佔領立法院議場，但不到一天，就被民進黨清出去，群眾力量來不及凝聚就被驅散。對此，「杏仁哥」吳育全諷刺表示，國民黨成為在野黨，自己要負起全責檢討，「也應該學學民進黨的『團結』」。

國民黨立委不滿監察院長被提名人陳菊等監院人事案，黨團總召林為洲於28日下午4時率黨團成員佔領議場，喊出「不換陳菊不退場」，欲阻撓臨時會召開。未料，昨天11時，綠委蘇震清等人以油壓剪破壞國民黨所纏繞的鎖鏈，攻入議場。藍委不敵綠委人海戰術，連國民黨主席江啟臣都被綠委拉出，儘管國民黨立委蔣萬安持續固守主席台麥克風，但堅守5分鐘後，仍不敵民進黨人數優勢而遭拉走。國民黨占領議場僅19小時便宣告破功。

對此，杏仁哥在臉書指出，國民黨成為在野黨，自己要負起全責檢討，也應該學學民進黨的「團結」，「你們看看他們全黨都可以不要臉到去救陳菊一人，國民黨，硬起來沒用的，要團結要有組織計畫啦」。

(中時電子報)