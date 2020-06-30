立法院臨時會｜2020.06.30

立法院29日舉行談話會，經過朝野立委一陣混亂推擠後，表決通過民進黨團提案，於29日起至7月22日召開臨時會，處理NCC、考監兩院人事同意權案，農田水利法草案，及前瞻二期續編4200億元案。

國民黨為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，立院黨團28日突襲占領立院議場，昨日遭綠委攻破，結束20小時抗爭。今日是否會再有另一波衝突，格外引發關注。

(中時電子報)