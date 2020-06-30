直播》藍委被抬出場後 立法院今臨時會最新狀況 08:482020/06/30 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院臨時會｜2020.06.30 立法院29日舉行談話會，經過朝野立委一陣混亂推擠後，表決通過民進黨團提案，於29日起至7月22日召開臨時會，處理NCC、考監兩院人事同意權案，農田水利法草案，及前瞻二期續編4200億元案。 國民黨為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，立院黨團28日突襲占領立院議場，昨日遭綠委攻破，結束20小時抗爭。今日是否會再有另一波衝突，格外引發關注。 都怕她？立院抗爭火速落幕 名嘴曝另類「藍綠共識」 賴品妤衝議場這動作 2萬網友狂讚：不愧是技術指導！ (中時電子報) #立法院 #立院 #國民黨 #立委 #議場 #民進黨 #監察院 #陳菊 #提名 也許您會感興趣 政治熱門新聞 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 最新民調出爐 10大政治領袖排名 冠軍竟是他！ - 政治 有高人指點李眉蓁競選團隊？港媒曝謝龍介任發言人關鍵 - 政治 看國民黨議事抗爭 阿扁獻策： 若提「這點」民進黨將「抱頭燒」！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。