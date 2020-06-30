NBA打算要在復賽使用的3座球場都印上「Black Lives Matter(黑人的命很重要)」，以聲援美國各地的黑人民權行動。球員工會主席保羅(Chris Paul)先前則提出讓球員穿上自訂的社會正義標語，但他沒有強調一定得是BLM。

支持黑人民權的團體有很多，例如主流的BLM，維護女黑人民權的#SayHerName「說出她的名」則是受到女籃WNBA重視，還有爭取LGBT黑人民權的「ABLM」(All Black Lives Matter(所有黑人的命都很重要)，以及#votingrights(投票權)。

雖然非裔美國公民有投票權，但民主黨參選州長落敗的黑人女將艾布蘭斯(Stacy Abrams)批評現行的投票關卡太多，讓有些非裔人口難以投票，成為少數族群受害的「選民壓制」。

美媒ESPN報導，BLM標語會橫跨兩隊邊線，畫面在球場中央時就可入鏡，全世界有轉播的國家都可看到，WNBA也可能會仿效。此外NBA未來會優先選擇與黑人當老闆的企業合作。

(中時電子報)