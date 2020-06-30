為抗議監委提名名單，國民黨立院黨團28日突襲攻佔立院議場，此舉讓以粗話飆罵出名的網紅館長陳之漢批評：「以後別再說我會教壞孩子，國民黨才會」。前國民黨副祕書長張雅屏則反嗆館長「閉嘴」。館長果真「閉嘴」辦網路投票，結果投票數高達10萬1千票，其中8.5萬反對國民黨佔領立法院。
國民黨立院黨團28日傍晚突襲佔領立法院，抗議蔡英文提名陳菊擔任監察院長，以及「綠油油」的監委名單。此舉讓許多藍營支持者士氣大振，認為國民黨終於硬起來，像個在野黨了。
不過網紅館長卻在臉書批評：「摸黑偷偷來欸真的很好的示範，破壞門鎖厲害厲害，以後別再說我會教壞孩子，國民黨才會」。對此，前國民黨副祕書長張雅屏反嗆館長「顛倒是非、雙重標準、無事生非、暗渡陳倉」，說話最後每每加一個足以成立公然侮辱的髒話，「這才是真正直達靈魂的教壞孩子」、「閉嘴吧」。
之後館長果真不再發文，乾脆辦網路投票：「你贊成國民黨立委佔領立院嗎？」，結果出爐，總計投票數為10萬1千票，1.6萬票贊成、8.5萬票反對。
(中時電子報)
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