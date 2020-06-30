網友評論何猷君現身遊樂園。（圖／翻攝自微博）

澳門賭王何鴻燊上月病逝，享耆壽98歲，上周何家人在報紙上刊登訃聞，首度公開神隱第17子「何猷邦」身分，算起來是四房梁安琪長子，何猷亨、何猷君哥哥。近日何猷君被拍跟老婆奚夢瑤到遊樂園遊玩，被部分網友罵翻，聽到關於「何猷邦」的事，他不願多說。

不同於賭王剛病逝的家族聲明，何家人最近公開訃聞，首度公開完整家族成員名單，也第一次解開關於第17名子女之謎，他非外傳的叫「何猷佳」，而是「何猷邦」，梁安琪後來也發聲明親自解釋是因為孩子身體因素，才從未曝光這名何家人。

梁安琪說：「因為身體的原因，家族從未對外公布過他的任何信息」，但因何鴻燊不幸逝世，按照習俗何猷邦的名字會出現在墓碑上，才不得不公開，希望外界尊重他們過去的決定，並呼籲：「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護」。

據《香港01》報導，何猷君最近跟奚夢瑤現身遊樂園，聞關於何猷邦的問題，他封口沒多說，倒是何猷君在守喪期間玩樂，引來微博網友討論：「這個時候不該去遊玩」、「他爸事還沒辦完，就去迪士尼了」、「某些人道德綁架吧，父親去世了別個就不要生活了？要哭天喊地一輩子才是孝順嗎？」、「何猷君脾氣是真好啊」。

(中時電子報)