台中市沙鹿區一名男童日前趁爸爸睡覺時偷跑出去，不料大門自動上鎖，男童在門外大哭，還哭到流鼻血，警方獲報抵達發現旁邊有包裹，順利聯絡上男童媽媽陳女，由於該住家隔音較好，按門鈴均無人應答，陳女自市區趕回接孩子，所幸未造成遺憾。

清水警分局表示，明秀派出日前下午4時許獲報，指沙鹿區正義路一名3歲男童在路邊哭泣，警員劉佳竺及楊廷偉趕往現場，男童站在門前狂哭，警方詢問時也只會哭泣，甚至已哭到流鼻血。

在警方不斷安撫下，男童終於冷靜下來，因無法說清楚住家，經詢問附近住家無人識該男童，最後發現旁邊有一個包裹，上面有陳姓女子聯絡電話，致電後該女子表示是男童的媽媽，陳女並透過視訊與孩子說話，警方將男童先帶回派出所休息，陳女立刻從市區返回接男童。

陳女表示，男童爸爸當天在家照顧男童，孩子趁爸爸熟睡時偷跑出門，沒想到被門反鎖在外回不了家，又因家中隔音較好，男童爸爸在二樓房間並未聽到門鈴聲，陳女非常感謝警方及醫護人員的協助與照顧。

明秀派出所所長林駿騏表示，家中的寶貝小孩千萬要顧好，切勿一時疏忽而造成終生遺憾。

(中時 )