35歲老將齊默曼（RyanZimmerman）職業生涯皆披華盛頓國民戰袍，因此被外界稱作是「國民先生」，日前有消息指出，齊默曼可能不會參加2020年縮短的賽季，對此，他今（30日）也在一份聲明中宣布這項決定，確定會退出今年賽季，不過他同時也澄清，目前還沒打算要退休。

齊默曼是蒙特婁博覽會2005年搬遷至華盛頓並改名為國民後的首位選秀球員，而他也在同年登上大聯盟，經過15個年頭，他從未離開過國民，今年季前還跟球隊完成一年200萬美元（附帶300萬美元激勵獎金）的簽約，似乎有意在華盛頓待到退休。

不過受到疫情影響，大聯盟賽季被縮減至60場比賽，許多潛在的安全疑慮讓齊默曼決定退出本賽季，他說：「經過深思熟慮，並考慮到我的家庭狀況，包含3個孩子，其中一個是新生兒，以及我高風險的母親在內，我決定不參加2020年賽季。」

齊默曼表示，自己有一個剛出生3週的孩子，母親則是患有多發性硬化症，而且是高風險族群，如果他決定參加比賽，等同於直到賽季結束都無法再見到家人，所以才會做出這個決定，而他也認為，這個決定並沒有對與錯，這是每個人自己的決定。

齊默曼將在今年滿36歲，如今宣告退出賽季，似乎可以說是職業生涯告終，不過他也澄清，目前還沒有退役的打算，他說：「明確地說，我現在還沒要退休，我還沒有決定2020年之後的棒球規劃，但在今年，我將會安全地待在家裡，並竭盡所能支持我們的球員捍衛冠軍。」

除了齊默曼，國民陣中還有羅斯（Joe Ross）也打算退出本賽季，不僅如此，亞利桑那響尾蛇先發投手李克（Mike Leake）也做出相同的決定。

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(中時電子報)