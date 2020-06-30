國民黨立法院黨團28日晚間佔領議場杯葛監察院長陳菊人事案，29日上午民進黨立委攻入立院議場，並成功奪回主席台，結束國民黨20小時的抗爭。對於國民黨的表現，前總統陳水扁大嘆，國民黨連議事抗爭都不會，國民黨團628的抗爭訴求只針對一個人，顯然差多了。

陳水扁在臉書發文表示，6月28日國民黨團20名黨籍委員破壞議場大鎖，占據主席台，要求撤換監察院長提名人陳菊。他拿318太陽花學運占據議場反服貿相較，直指國民黨團628的抗爭訴求只針對一個人顯然差多了。

陳水扁臉書。（摘自陳水扁臉書）

陳水扁指出，陳菊從美麗島事件為台灣民主扛十字架，歷任國大代表、北高兩市社會局長、勞委會主委、三連霸高雄市長、府秘書長。歷練品操一點都不輸國民黨籍總統提名院長人選，更是首任國家人權委員會主委最佳提名人。

陳水扁建議，如果國民黨團訴求立即修憲廢除考監兩院，籲請總統不再提名監察委員，跟阿扁總統有三年沒有監委一樣。民進黨政府才要抱頭燒呢！？

(中時電子報)