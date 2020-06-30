「我確定房間裡只有我跟我女兒」、「留言都說是假人頭， 我也希望真的是」一名男網友發現，3年前為女兒拍下的一段跳舞影片，意外看到「女人頭入鏡」，讓他嚇得回憶拍攝時情況，事後在臉書「靈異公社」發文：「擔心害怕是不是打擾到亡者，也只是希望孩子能平安長大」。

這名男網友發文回憶說：「那1天，我們1家3口回鄉下，但聽說後面的住家在辦喪事，他們家的媳婦，因為女兒夭折而罹患憂鬱症，日子久了就輕生了，這個影片是我過了幾個月後才注意到這恐怖的一瞬間，我能確定的是，房間裡的的確確只有我跟我女兒，其他人都在1樓.....」。

原PO更換手機時，驚見3年前的女兒跳舞影片竟有「人頭入鏡」。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

原po對「ETtoday」表示，當晚家人在樓下聊天，他在房內錄下女兒跳舞的畫面，近日他更換新手機，查看以前的影片是否要留存時，意外發現竟然錄到奇怪物體，讓他備感焦慮「看了那麼多留言說是假人頭，我也真的希望是，補一個同樣場景但只差幾秒的影片，照片上有註明錄影時間點，拍攝的人是我，我從頭到尾坐在床上沒起來過！我只是來分享我的疑惑，跟擔心害怕是不是打擾到亡者，也只是希望孩子能平安長大，如此而已。」

恐怖慎入！看女兒跳舞驚見「女人頭入鏡」 嚇：希望沒打擾到亡者

影片中可見，原po的女兒開心的在房內床上跳舞，錄到拍到4、5秒時，鏡頭掃到旁邊，竟然看到一位穿紅衣的長髮女人頭，背對著女童坐在椅子上，「且妹妹說『有人笑了』、『嗨姊姊』」。讓原po毛骨悚然的是，拍攝的時間正好農曆7月1日，那晚女兒不知為何不斷哭醒。

網友看完紛紛留言，「我覺得妹妹知道祂的存在欸，感覺妹妹在跳舞的時候眼光有停留在那個位置好幾次，尤其是最後那一句話」、「應該是覺得妳女兒可愛，看看她而已」、「雞皮疙瘩直接從腳竄上來」、「好像被發現，然後趕快轉頭！」。

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