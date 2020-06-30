新冠肺炎防疫初期，台南市政府為保持社交距離，降低風險，4月起暫停建築管理萬事通志工服務，改以電話諮詢或由承辦人員1對1協助民眾解決疑慮； 隨著國內疫情穩定，工務局重啟建築管理萬事通志工服務，明天起恢復駐點服務。

工務局表示，自防疫解封後，民眾時常來電詢問，何時可到現場請教志工建築相關專業問題。經與台南市建築師公會、台灣區綜合營造業公會南市辦事處、台南市土木技師公會及台南市結構工程技師公會之志工綜合客觀因素並加以討論後，決定於7月1日恢復駐點服務，歡迎民眾攜帶資料到現場或電洽詢問。

工務局建築管理萬事通志工群包含建築師志工、營建志工、土木包志工，以及今年加入的土木技師志工和結構技師志工，分別於永華市政中心二樓建築管理科和民治市政中心行政大樓1樓建築管理科服務；永華市政中心服務時間為周一至周五上午10點至12點和下午2點半至4點半或電洽06-390133206-2991111＃8790；民治市政中心服務時間為周二、周四下午2點半至4點半，或電洽06-6334548、06-6322231＃6395。

(中時 )