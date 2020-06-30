川普和梅克爾關係不佳並非一朝一夕

美國總統川普在公開場合發表談話經常口不擇言，想到什麼就說什麼，連和世界領袖通電話也是如此，如果對方是女性，那就更糟了。

據CNN新聞網和《商業內幕》（Business Insider）網報29日導，曾和伍德華（Bob Woodward）一起揭露「水門案」的《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者柏恩斯坦（Carl Bernstein）說，熟知相關高機密電話的白宮與情報界消息人士透露，當川普和英國前首相梅伊（Theresa May），還有德國總理梅克爾（Angela Merkel）等女性領導人通電話時，會以「接近殘酷」的言語，罵她們「笨」和「蠢貨」。

一名消息人士說，川普致電梅伊時，話語充滿羞辱和言語霸凌，而梅克爾則把他的話當耳邊風，根本不甩。消息人士說，無論是新冠肺炎或是英國脫歐，只要他為某些事和梅伊激辯，就會在電話中對她說狠話，而兩人的互動每次都是如此。

美國總統川普罵起人來向來不留情

消息人士說，川普對梅克爾說的某些話簡直令人不可思議，他直接罵她「笨」，並指控她是「俄羅斯人的囊中物」。他對眼裡的弱者態度最強硬，反倒對那些該強硬的對象卻顯得最軟弱。

而這些消息人士認為，川普所有的言談都顯示，他是多麼地沒有準備，而這「危及美國的國家安全」。

兩名消息人士說，曾任職川普政府的白宮前高官，包括前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）與波頓（John Bolton）、前防長馬提斯（James Mattis）、前國務卿提勒森（Rex Tillerson）、白宮前幕僚長凱利（John Kelly），還有情報官員都認為，川普在和外國領導人打交道時，往往會有「妄想」的現象。

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文章來源：From pandering to Putin to abusing allies and ignoring his own advisers, Trump's phone calls alarm US officials
文章來源：Trump was 'near-sadistic' in phone calls with female world leaders, according to CNN report on classified calls

(中時電子報)

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