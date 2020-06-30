美股29日全面反彈，台股30日開在11,563.6點，台積電（2330）小漲1.5元，開在313.5元，帶動指數反彈，重新站回11,600點關卡。

受到波音股價大漲、吉利德宣布抗病毒藥物「瑞德西韋」定價、待售房屋銷售跳增的激勵，美股四大指數全面走高。

道瓊工業平均指數6月29日上漲2.32％（580.25點）、收25,595.80點。那斯達克指數上漲1.2％（116.93點）、收9,874.15點。費城半導體指數上漲1.14％（21.97點）、收1,943.90點。

元富投顧指出，全球疫情始終不確定性，甚至絲毫沒有壓下來跡象，加上疫苗至今尚未研發出來，因此，市場擔心第二波疫情擴大，會衝擊原本陸續解禁的工廠生產，進而干擾下半年經濟復甦的腳步，美股一旦再陷入整理或向下探底，台股也勢必受拖累，短期間必須持續留意美股走勢，大盤先看月線支撐11,400點。

(工商 )