受惠於防疫期間居家遠端工作的需求帶動晶片銷售，記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）上季業績表現與本季財測意外強勁，周一盤後股價大漲5.71%，報51.95美元。

美光公布第三財季（截至5月28日）營收年增13.6%、季增約13%，為54.4億美元，優於市場預期的52.7億美元。淨利年減4.4%，為8.03億美元，合每股盈餘71美分。經調整後每股盈餘為82美分，較前一年同期的1.05下滑，但優於市場預估的75美分。

美光預估第四財季營收介於57.5億～62.5億美元，經調整後每股盈餘介於95美分～1.15美元，較前一年同期的營收48.7億美元、每股盈餘56美分大幅成長，其中位數亦優於市場預估的營收54.6億美元、每股盈餘79美分。

美光執行長Sanjay Mehrotra在法說會上表示，展望下半年，基於新冠肺炎疫情及其相關的不確定性，基本上我們的能見度有限，但我們的確認為下半年的雲端需求，對我們而言將持續穩健。

(時報資訊)