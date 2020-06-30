日本五月失業率來到2.9%，高於市場預期。

日本總務省周二公布新數據，五月失業率經季節調整為2.9%，較四月份的2.6%更高，也高於市場預測的2.8%。五月失業人數為198萬人，為自2017年5月以來的新高，亦較去年同期高出33萬人。

另外日本勞動省公布新數據，五月的求才求職比率(jobs-to-applicants ratio)為1.2，為自2015年7月以來最低的讀數，四月份的比率為1.32。

(時報資訊)