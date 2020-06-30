大陸紅星Angelababy(楊穎)2015年與男神黃曉明結婚，婚後2年生下一子「小海綿」，工作忙碌的夫妻倆努力兼顧育兒與家庭，且這些年極力維護孩子的隱私，粉絲、民眾也相當體諒配合，最近有網友分享私下遇見Baby帶小海綿去游泳，細心避開小海綿入鏡，但忍不住分享Baby素顏狀態，眾人看了都給超高評價！
Angelababy出道後以完美外型聞名，在鏡頭前的穿搭也幾乎零NG，時尚度向來受到好評，而她私下親民沒偶包，每每被拍到都是一身樸素加素顏，很融入大眾生活，端午連假期間，有網友在上海某飯店偶遇女神帶著小海綿游泳消暑，只見媽媽模式的Baby穿了寬鬆T恤配上花短褲、條紋拖鞋，打扮跟一般民眾無異。
而現場還有Baby的母親，外婆陪孫玩水，Baby則在站在岸邊，邊看顧著邊遞泳具，偶爾滑一下手機，但一直保持在小海綿一抬頭就能看到媽媽的位置上，該網友透露有想找Baby合照，但她因大素顏而婉拒，網友因此分享了側拍照，貼心將小海綿的正臉用圖片遮住，照片中隨興披散長髮的Baby，相當純淨清新，甚至某張照的角度，還神撞臉女星范瑋琪。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。