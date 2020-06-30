大陸紅星Angelababy(楊穎)2015年與男神黃曉明結婚，婚後2年生下一子「小海綿」，工作忙碌的夫妻倆努力兼顧育兒與家庭，且這些年極力維護孩子的隱私，粉絲、民眾也相當體諒配合，最近有網友分享私下遇見Baby帶小海綿去游泳，細心避開小海綿入鏡，但忍不住分享Baby素顏狀態，眾人看了都給超高評價！

Angelababy素顏被拍，撞臉范瑋琪。(翻攝自新浪娛樂微博)

Angelababy在池邊看顧孩子，始終保持在兒子一抬頭就能看見她的位置。(翻攝自新浪娛樂微博)

Angelababy出道後以完美外型聞名，在鏡頭前的穿搭也幾乎零NG，時尚度向來受到好評，而她私下親民沒偶包，每每被拍到都是一身樸素加素顏，很融入大眾生活，端午連假期間，有網友在上海某飯店偶遇女神帶著小海綿游泳消暑，只見媽媽模式的Baby穿了寬鬆T恤配上花短褲、條紋拖鞋，打扮跟一般民眾無異。

而現場還有Baby的母親，外婆陪孫玩水，Baby則在站在岸邊，邊看顧著邊遞泳具，偶爾滑一下手機，但一直保持在小海綿一抬頭就能看到媽媽的位置上，該網友透露有想找Baby合照，但她因大素顏而婉拒，網友因此分享了側拍照，貼心將小海綿的正臉用圖片遮住，照片中隨興披散長髮的Baby，相當純淨清新，甚至某張照的角度，還神撞臉女星范瑋琪。

(中時電子報)