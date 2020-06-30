大陸官媒新華社「新華時評」6月30日指出，「謊言複讀機」又開始嗡嗡作響了──圍繞應對新冠肺炎疫情，圍繞新疆和香港事務，圍繞陸非合作，圍繞大陸發展道路……近期，美國國務卿蓬佩奧再度喋喋不休，編造、散播了一個又一個謊言。

文章稱，作為外交「掌門人」，蓬佩奧本應以促進美國與他國友好合作為己任，卻一而再、再而三心「身分錯位」，以污蔑、抹黑、攻擊他國為能事，而且不聽勸說、不知悔改，實在令人費解。

時評認為，其實，國際社會看得很清楚，那些「蓬佩奧」牌奇談怪論，並不能敗壞他國名聲，唯一能敗壞的只是美國的國家形象和國際信譽。

美國的新冠肺炎疫情數字屢創「新高」，且仍在快速攀升。如果有哪怕一丁點兒的羞恥感，蓬佩奧們都應因羞愧而反思。但他在疫情面前的種種表現，哪裡有為美國人民、為公共利益留下位置？其種種荒謬言行，無非是想把應對危機不力的「鍋」甩向他國。

文章指，對國內民眾死活不管不顧，對其他國家人民更何談「關切」。正如美國主流媒體刊文指出的那樣，作為全球新冠肺炎感染病例最多的國家，美國通過持續不斷地遣返「非法移民」，向其他國家和地區輸出了大量新冠病毒感染者。

時評強調，現在，蓬佩奧又拿新疆、香港、「民主」、「人權」說事，他真的關心大陸人嗎？不過是企圖向大陸潑髒水、引禍水。

文章抨擊，美國歷史上是有為中美關係、為國際合作做出貢獻的國務卿的。歷史因他們在關鍵時刻順應歷史潮流而記住了他們。歷史又將因何記住蓬佩奧？「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，這才是美國不斷探索進取的榮耀？」

無論是國內政治，還是國際政治，均應有基本底線。然而，在21世紀的今天，美國政壇卻出現了這樣毫無道德底線的政客，實在是令美國蒙羞。

(中時 )