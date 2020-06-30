民進黨無視社會反彈，準備強推高雄市長任內市府團隊成員一再被監察院彈劾、糾正的陳菊出任監察院長，為此國民黨立委佔領立法院議場企圖阻撓，民進黨立委強行清場時，國民黨立委洪孟楷慘遭民進黨立委吳秉叡勒頸。對此洪孟楷表示，吳秉叡可以不向他個人道歉，但應該為做出不良示範，向社會道歉。

洪孟楷昨天接受pop撞新聞主持人黃暐瀚專訪時指出，當時他一度無法呼吸到空氣，吐了兩次，也因為弄到喉結，到現在講話聲音還有點怪。兩軍對決一定有肢體衝突，但占據主席台的一方都會是防守組，國民黨沒有主動攻擊，是民進黨立委使盡一切方法排除主席台的國民黨立委。當下吳秉叡也沒有覺得行為不對，要做攻防可以，不能攻擊人家要害，包括眼睛、下陰、咽喉，以前立法院議事攻防很少攻擊對方這些部位。

對於吳秉叡表示，因為國民黨霸佔議場，所以要清空，洪孟楷表示當時自己沒有和吳秉叡對打，他背對著吳秉叡，對方卻跑來勒他，至於是否提告，他還在掙扎。譴責暴力應該不分藍綠，至今未聞綠營人士譴責，假設今天是洪孟楷勒頸吳秉叡，應該早就有藍營人士譴責了。吳秉叡不用對他個人道歉，但身為立委應該有好的示範，如果有小朋友在校園說要模仿吳秉叡的行為，對同學勒頸呢？吳秉叡應該要為做出不良示範向社會道歉。有人嘲笑他才37歲被53歲的勒頸，反過來想，如果今天是壯年的他勒住中年的吳秉叡大家不會罵嗎？

民進黨立委張宏陸指控是洪孟楷先踢綠委邱議瑩，他才出面制止。洪孟楷強調，自己全程沒有對任何女性有肢體上不尊重動作。洪孟楷還說，這次臨時會的議程排了農田水利法、前瞻第二期、國民法官等，這些議題有重要到一定要塞在臨時會？在正常會期不討論，要在短短三周內處理，難道這種做法是未來常態嗎？如果國民黨占領議場對民進黨沒影響，大可讓國民黨繼續佔領五天八天，不必急著入場排除，表示民進黨認為如果持續下去，讓社會大眾討論時，民進黨的立場將站不住腳。

(中時 )