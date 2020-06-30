娛樂8點半》伊能靜與小10歲的秦昊相識相戀，兩人無懼相差10歲，在2015年結婚，伊能靜也在隔年以47歲高齡產下女兒「小糯米」，儘管兩人婚姻不被看好，不過伊能靜和秦昊的感情越陳越香，小倆口近期登上陸綜《婆婆和媽媽》的互動更是甜翻。

伊能靜17歲就出道，演藝事業橫跨音樂、電視、電影和綜藝，演藝成績相當亮眼，而她的感情世界也屢成焦點，伊能靜雖然有過一段婚姻，不過她仍相信愛情，與小10歲的秦昊相識相戀，兩人無懼相差10歲的差異，在2015年結婚，伊能靜也在隔年以47歲高齡產下女兒「小糯米」。

伊能靜和秦昊這段姊弟戀雖然修成正果，但多數人仍不看好，婚後生活總是被放大檢視，尤其是小倆口在2017年帶著女兒參加陸綜《媽媽是超人2》，更是屢被酸夫妻不合、婚變，當時節目大多都是播伊能靜忙著帶小孩，秦昊在一旁玩手機或睡覺的畫面，就連伊能靜要趕去看醫生，秦昊還不忘叮嚀老婆要早點回來帶孩子，讓秦昊遭網痛批。

伊能靜、秦昊在2017年登上陸綜《媽媽是超人2》分享家庭生活，未料卻屢次遭黑。（圖／本報系資料照片）

甚至伊能靜在節目中，跟秦昊討論生第二胎，但秦昊卻沒有任何回應，氣氛一度陷入尷尬，這段內容也讓秦昊與伊能靜的婚姻引發討論，對此，伊能靜則在微博霸氣回應：「娛樂可以，但是請尊重我最初的合約精神，我的家人是無辜的，一天24小時的拍攝，最後剪輯到40分鐘，懇請貼近真人，而不是秀。我很認真」。

原本是夫妻分享家庭生活，卻演變成秦昊被網酸不貼心、沒幫顧小孩，伊能靜心疼老公背黑鍋，強調是被剪接黑了，並發文力挺秦昊，透露老公樂觀說：「這就是娛樂吧」，不在意被網友批評，同時，伊能靜也強調「愛從來都是互補，卻又彼此寬容尊重」，一番話撇清網毒舌。

伊能靜更透露，她剛生完不久都是秦昊在幫忙照顧女兒「沒有阿姨、保姆，米粒的第一次換尿布、餵奶都是爸爸親手照顧的」，她也強調，每對夫妻都有外人不知情的默契，希望網友別急於評斷秦昊，耐心把節目看完再評論。

伊能靜和婆婆相處起來像親母女，婆媳互動獲得網友好評。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

伊能靜和秦昊近期則是再度登上陸綜《婆婆和媽媽》，小倆口在節目放閃光，其中伊能靜對老公秀出練舞的傷口，大嘆參加選秀節目和參賽者比拚的辛苦，沒想到秦昊卻放冷箭：「妳也比她們大啊，妳的身體跟她們拚幹嘛？」但其實是秦昊心疼伊能靜，還想讓她退賽，但伊能靜說退賽要賠錢時，秦昊則冷回「賠唄」，字裡行間滿是心疼。

婆婆向秦昊嘆：「你媳婦也太狠了」，把伊能靜逗笑了。（圖／取材自新浪娛樂微博）

不只小倆口曬恩愛，伊能靜還和老公一起監督婆婆減肥，不只帶秦昊媽媽去健身房，還控制婆婆的食量，但秦昊媽媽抵擋不了美食的誘惑，要吃掉桌上食物，沒想到伊能靜突大喊「停」，還把婆婆的碗沒收，讓婆婆忍不住向秦昊說：「你媳婦也太狠了」。

秦昊媽媽看似抱怨，但她說完後，卻惹伊能靜大笑，婆媳互動宛如親母女，獲得網友滿滿好評，伊能靜已是幸福人妻和完美媳婦的最佳代表。

(中時電子報)