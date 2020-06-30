高雄一名年收入高達3000萬元的公司負責人，赫然在公司電腦發現愛妻與小王的「超鹹濕」對話，包括「妳要提醒我帶套子」、「性頭上，聽不進去」等，氣得向小王提告求償200萬元。不過小王沒有正式工作，靠打工維生，高雄地院判他賠人夫12萬元。目前此案上訴最高法院審理中。

判決書指出，戴男和許姓妻子於2009年結婚，婚後生下2名子女。戴男經營公司有成，年收入高達3000萬元，妻子也在公司任職；2015年間，許女透過微信認識梁姓男子，並發展婚外情關係。

2017年戴男赫然在公司電腦發現老婆與梁男「超限制級」對話，包括「妳要提醒我帶套子」、「性頭上，聽不進去」、「好啦…以後我戴嘛」、「不然就是我吃避孕藥」、「不是吃事後」等。經過質問後，許女坦承和梁男在桃園、高雄摩鐵發生性關係，戴男憤而向梁男提告求償。

高雄地院審理，認為許女、梁男確實有相姦的事實，損害戴男配偶權；不過審酌戴男是公司負責人，年收入逾3000萬元，名下有股票，而被告以打工維生，年收入不到40萬元還背債，判他要賠12萬元。

(中時電子報)