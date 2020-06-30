金管會證期局表示，核准華南永昌投信申報募集開放式多重資產型「華南永昌WE多重資產證券投資信託基金」，總面額新台幣50億元整、由一銀擔任基金保管機構，應於核准後6個月內開始募集，30天內募集最低成立金額新台幣3億元。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國股票的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准可投資項目資產等任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。

(時報資訊)