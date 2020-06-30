《基金》華南永昌WE多重資產基金 准募 09:262020/06/30 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准華南永昌投信申報募集開放式多重資產型「華南永昌WE多重資產證券投資信託基金」，總面額新台幣50億元整、由一銀擔任基金保管機構，應於核准後6個月內開始募集，30天內募集最低成立金額新台幣3億元。 證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國股票的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准可投資項目資產等任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。 (時報資訊) #華南永昌 #金管會 #證期局 #多重資產 #新台幣 #華南永昌投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 中華電5G今開台！8大資費出爐 入門599 吃到飽1399 - 財經 波音認證測試一飛衝天 美股道瓊大漲580點 - 財經 大同股東會改選董事 市場派無法領到選票 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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