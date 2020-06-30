受美股強勁反彈提振，以及改善的經濟數據強化了加速復甦的期望，周一歐洲股市收高。

周一收盤，泛歐STOXX 600指數小漲0.44%，為359.89點。銀行股大漲3.2%，表現最佳；對景氣高度敏感的油氣、工業與汽車等類股亦表現亮眼。

爆發假帳醜聞的德國支付公司Wirecard飆漲154.5%；該公司股價在過去3周急跌近170%。媒體報導，包括法國電子支付巨頭Worldline在內的投資方有意收購Wirecard部分股權。

奧地利微電子（AMS）勁揚5.1%，媒體報導該公司收購德國照明公司歐司朗（Osram）的交易將獲得歐盟批准。

周一收盤，英國富時100指數漲1.08%，為6225點。德國DAX指數收漲1.18%，為12232點。法國CAC 40指數漲0.73%，收在4945點。義大利富時MIB指數漲1.69%，為19447點。西班牙IBEX 35指數漲1.39%，收在7278點。

(時報資訊)