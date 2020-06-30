受美股強勁反彈提振，以及改善的經濟數據強化了加速復甦的期望，周一歐洲股市收高。
周一收盤，泛歐STOXX 600指數小漲0.44%，為359.89點。銀行股大漲3.2%，表現最佳；對景氣高度敏感的油氣、工業與汽車等類股亦表現亮眼。
爆發假帳醜聞的德國支付公司Wirecard飆漲154.5%；該公司股價在過去3周急跌近170%。媒體報導，包括法國電子支付巨頭Worldline在內的投資方有意收購Wirecard部分股權。
奧地利微電子（AMS）勁揚5.1%，媒體報導該公司收購德國照明公司歐司朗（Osram）的交易將獲得歐盟批准。
周一收盤，英國富時100指數漲1.08%，為6225點。德國DAX指數收漲1.18%，為12232點。法國CAC 40指數漲0.73%，收在4945點。義大利富時MIB指數漲1.69%，為19447點。西班牙IBEX 35指數漲1.39%，收在7278點。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。