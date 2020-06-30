台灣今天起邁進5G時代，中華電信今天早上10點半搶頭香開台，資費也同步公布，最受關注的吃到飽確定1,399起跳，資費則有8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

中華電同時宣佈，5G品牌代言人由五月天Mayday擔綱，詮釋「舞動精采共創未來」，強調由「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人，完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張，全新形象廣告60秒完整版,於6月30日晚上7點，在各大新聞電視台隆重鉅獻，或可上Youtube搶先觀賞。

為了推廣民眾搶先用5G，中華電信提供早鳥方案，1,399 型為吃到飽與否的分水嶺，1,399 型（含）以上為吃到飽資費，1,199 型（含）以下流量加倍，最高可達100GB。

至於5G入門款599型，每月提供24GB流量，超過後降速至5Mbps，想要更多流量的，799型為36GB、999型為60GB、1,199型為100GB。

1,399型以上雖然都是吃到飽，但有網速之分，1,399型與1,599型最快1 Gbps連線速度、1,799型與2,699型則可支援1.5 Gbps。

與4G最大不同，5G限制熱點分享，「吃不飽」資費的用戶若是開啟熱點分享，用量會與行動上網合併；「吃到飽」用戶熱點分享最多200GB，不能盡情使用了。

(中時 )