為抗議監委提名名單，國民黨立院黨團28日突襲攻佔立院議場。網紅劉宇（四叉貓）也至立院外查看現場敵情，並到資深媒體人趙少康的節目上分享他看到的情況。他直言，意外遇到一個很迷趙少康的老奶奶，老奶奶知道他會上趙少康節目，所以託他帶話。趙少康聽完後，整個人都害羞起來了！

國民黨立法院黨團為抗議陳菊人事案，28日突襲占領立法院議場，在立院外面也擠滿許多支持群眾。四叉貓28日傍晚6點多，也出現在立法院外，並持續更新現場狀況，更在那裡和群眾一起守夜。

四叉貓因為要上網路政論節目《鄉民來衝康》，所以沒能和群眾繼續一起。在節目上，四叉貓對趙少康表示，現場很多支持群眾都有在看這個節目，其中有一個老奶奶拜託他一定要帶一句話給趙少康，老奶奶會看節目看他有沒有說。老奶奶說，「趙少康非常有正能量」！老奶奶還跟他說，一定要跟好趙少康，趙少康會讓他有福報！

趙少康聽到老奶奶稱讚的表情。（摘自鄉民來衝康Youtube）

只見趙少康聽到這話，平常犀利形象一下子也不知該怎麼反應，整個人似乎害羞起來了。趙少康也開心對老奶奶表示，老奶奶有看的話，也祝福有福報！

(中時電子報)