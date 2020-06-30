全國9所大學81名法學院院長及教授，近日陸續接獲歹徒恐嚇電子郵件，勒索2萬元，否則「殺你全家」。台北地檢署接獲任教世新大學的前法務部政次林輝煌檢舉後，指示檢調警組成專案小組，3月逮獲31歲的陳姓嫌犯，檢方訊後聲押禁見。台北地檢署今依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪嫌起訴陳嫌。

檢警查出，陳嫌先蒐集多校法律系教授的電子郵件，再用公共無線網路申請免費電郵，撰寫「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，分別寄發恐嚇9所大學法律學院院長、教授共81人，但都未得手。

陳嫌「亂槍打鳥」的恐嚇行逕，讓在大學擔任客座教授的林輝煌關切，認為不及時遏止，可能危及校園治安，3月15日親向北檢檢察長周章欽檢舉。周指示檢警調組成專案小組嚴辦，日前掌握陳嫌事證。

台北市刑大從寄送恐嚇信件的IP查出，發訊地點是在某間咖啡廳，還冒用一名女子名義發信。經追查發現陳嫌刻意躲在咖啡廳外，使用店家外溢出來的wifi訊號上網。他被拘提到案後供稱，因投資300萬被騙，才冒用債務人名義發email恐嚇。

(中時 )