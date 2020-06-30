新北市府日前舉辦「新北筍王爭霸賽」，深坑區筍農黃鈺筑從近百位參賽者中，奪得筍王寶座。而好食材也需要好主廚以精湛手藝做出好料理，「望月樓」主廚蘇權暉設計出一系列「新北冠軍綠竹筍美饌」，包括冷盤、熱菜與造型港點，即日起到8月底前都吃得到。

「蝦籽百花釀鮮筍」是將加了適量肥肉小丁的蝦泥甩打至出膠(就是百花)，將之鋪釀在切成日字型的筍片上，慢煎上色至熟，然後用摻了鹹鮮蝦籽(即蝦卵)的薄芡鮑魚汁，稍加燜煮，一分鐘後出鍋盛盤，以綠蔬裝飾，鮮筍蝦泥的脆彈，濃淡有致的口感，十分討喜！

花雕竹筍蒸黃皮雞。（圖／望月樓提供）

廣東名菜花雕雞，是用經過陳年、風味醇厚的花雕酒，烘托雞肉的甜潤，風采醉人！蘇主廚特別指名選購來自花東縱谷的黃皮雞，做出「花雕竹筍蒸黃皮雞」，雞隻切塊以花雕酒、薑片與調味料先醃一天，然後加筍片和蟲草花入籠屜蒸熟，取出點綴蔥絲，澆淋自製蔥油和魚汁醬油上桌，酒香氤氳中，筍片甜脆無比、雞肉油潤軟嫩，讓人大飽口福。

竹筍堅果炒伊比利豬。（圖／望月樓提供）

「竹筍堅果炒伊比利豬」這道菜的靈感來自30多年前香港流行過的一道粵菜「腰果肉丁」，以橡木子肥育的西班牙Bellota伊比利豬中最精華部位的松阪肉切丁，再與冠軍筍粒和松子、腰果、糖核桃等六種堅果翻炒而成，肉香盈口，油脂爆發與水嫩甜筍完美交融，給味蕾最華麗的享受。

海膽醬焗烤冠軍筍。（圖／望月樓提供）

「海膽醬焗烤冠軍筍」先將帶殼冠軍筍煮熟剖半，挖出筍肉做成筍盅，回填混炒了海膽、筍丁、蝦仁、帶子、雞肉、蘑菇的濃郁餡料，再將之烤熟；多重的鮮香滋味在嘴中爆發，為冠軍筍賦予更豐富的口感變化。

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(中時電子報)