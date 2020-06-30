大聯盟賽季因為新冠肺炎疫情延宕多日，最終決定在7月1日重啟春訓，並在7月24日舉辦開幕戰，不過明尼蘇達雙城在翻查球團人員的健康史後，決定通知隊上2名年紀較大的教練，要他們本季可以不用開工，但薪水卻能照領。

據《明星論壇報》（Star Tribune）報導，消息人士透露，雙城球團引用有關新冠肺炎大流行有關的健康和安全問題，不允許牛棚教練鮑伯（Bob McClure）以及大聯盟教練比爾（Bill Evers）參與今年賽季，換句話說，就是要他們本季可以不用來球場上班。

報導指出，雙城球團這項決定是在翻查員工的健康史後做出的，當中考量到年紀以及其他條件。

鮑伯和比爾都是較為年長的教練，分別是68、66歲，前者接替離隊的赫夫納（Jeremy Hefner）擔任牛棚教練，今年將是鮑伯的第一個雙城賽季；至於比爾，在加盟雙城之前，他為坦帕灣光芒工作23年，曾任光芒小聯盟的球場總監，並在2018年球季結束後轉戰雙城擔任大聯盟教練；據了解，2名教練雖然不用上班，但會以諮詢的方式幫助球隊，最重要的是，他們都能照常領薪水。

目前大聯盟30支球隊之中，共有6名總教練年齡在60歲以上，休士頓太空人新任總教練貝克（Dusty Baker）年紀最大，現年71歲，他在太空人暗號門事件後接替辛區（A.J. Hinch）擔任球隊總教練，第二年長的是洛杉磯天使教頭梅登（Joe Maddon），現年66歲；亞特蘭大勇士的史尼克（Brian Snitker）64歲、科羅拉多洛磯布雷克（Bud Black）63歲、底特律老虎賈登海爾（Ron Gardenhire）62歲、克里夫蘭印地安人教頭法蘭柯納（Terry Francona）61歲。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)