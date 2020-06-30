有冷氣一切好談！

日頭赤炎炎、隨人顧性命啊！即將踏入夏季高溫高峰的7、8月，近來天氣逐漸母湯，一走出戶外就像是踏入了一台超大型烤爐，地上蒸氣狂冒、熱風襲來誰能受得了！吃飯必找冷氣店、逛街血拚直奔百貨公司，這天氣讓人火氣都「牙起來」。

而接下來一到夏天，家家戶戶冷氣可是少不了，但市面上冷氣這麼多，省電、節能、政府認證標章、價格等眉眉角角挑不完，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣網友針對市售冷氣品牌的討論度排名，聰明挑家電start！

DV小教室：省電、節能怎麼挑？

冷氣品牌百百種，想要熬過夏天、又想降低對錢包的傷害，省電、節能環保的冷氣就很重要！但是這又該如何判別呢？首先你要先依照安裝空間大小計算需要多大的機種，並參考機種的「冷房能力」（即冷氣能力）。

此外，根據經濟部公告，挑冷氣還要考量「EER」（Energy Efficiency Ratio）也就是能源效率，計算方式為冷房能力（kW）／使用電力（W），EER越高代表能源效率越好、較省電；現在許多家電上也有貼上一張「能源效率標示」貼紙，會標出每年耗電量和CSPF（Cooling Seasonal Performance Factor，冷氣季節性能因數）等數值，能源效率1級的空調耗電量低、省電費，CSPF值越高同樣越省電，聰明挑家電，省錢又環保！

人氣滿分！十大網路熱議冷氣品牌

10、格力GREE

提供服務：室內機、室外機主機板保固延長為7年

格力電器可能有人很陌生，它是大陸珠海的一個家電品牌，是一間一條龍企業公司，研發、生產、銷售、服務都自己來，更號稱全球市場佔有率第一名，相比其他日韓國際大牌，台灣網友也有頗高討論格力品牌。

9、大同TATUNG

提供服務：全機、主機板7年保固／壓縮機10年保固

你以為大同只有電鍋受歡迎？NONONO～大同身為台灣人熟悉、信任的家電經典品牌，創始初期就奠定台灣馬達製造的口碑，隨著跨入家電領域，節能、知能等研發都不在話下，一個家庭小從電鍋，大到冰箱、冷氣通通都可以是大同！

8、東元TECO

提供服務：全機保固3年延長至7年／主機板7年保固／壓縮機10年保固

曾被譽為「馬達王國」的台灣國產冷氣品牌TECO東元，網友大讚CP值高，比起進口產品，可以用好價格買到同樣涼爽的享受，且產品保固、後續維修等服務也更為便利和平價，頗受台灣人喜愛。

7、歌林 Kolin

提供服務：全機由3年延長至7年保固／壓縮機十年保固

再一個台灣國產品牌！有50年歷史的歌林擁有多款家電，許多人的童年回憶都少不了它，收音機、音響、冰箱、冷氣等通通都包辦，國產歌林贏在高CP值，它的變頻冷氣強調「安靜、省電、恆溫」，同樣一筆錢人家買冷氣機，歌林可以買到冷暖合一機型，加上售後服務良好，提供專屬的瑞林科技維修服務，坐著吹、躺著吹、趴著吹都很可以啊！

6、樂金 LG

提供服務：全機、馬達、冷凝器、冷凍系統、蒸發器3年保固／主機板7年保固／變頻壓縮機10年保固

韓國三大企業之一的LG沒人不認識吧！除了手機，LG更是家電知名大品牌，早期台灣對它可能沒這麼熟悉，但它不僅是知名跨國集團，在電子通信技術、家電和化學等三大領域可是頗有聲望，且近來家電主打高質感、智能，加上行銷手法和韓流風，LG在台灣討論度越來越高。

5、禾聯 HERAN

提供服務：全機、主機板7年保固／變頻壓縮機10年保固

國產品牌聲量突起！HERAN禾聯成立短短不到30年，就站穩國產家電品牌上位圈，不僅高CP值最被討論，近來更因為著重防疫，推出芬多殺菌功能空調，受到頗多關注，國產冷氣的保固、質感越做越好，都是網友們在乎的細節。

4、三菱 Mitsubishi

官網優惠：購買最高現折2000元

提供服務：室內外機控制機板7年保固／全機零件3年保固／壓縮機10年保固

台灣人對於日本家電的信賴度高，而作為日本三大電機生產企業之一的三菱，不只國內有名，它更是世界五大光電產品製造商之一，秉持冷氣生產一條龍，壓縮機、製造技術通通自己來，品質穩定有保證，是台灣人挑家電考慮的品牌之一。

3、大金 DAIKIN

官網優惠：買大金送大金，最高現折5000元

提供服務：全機零件5年保固／主機板7年保固／壓縮機10年保固

「李弘毅幾班」的冷笑話頓時又冒出來嗎？受到廣告的洗腦，「日本一級棒，大金」、「用大金、省大金」等口號讓許多人認識日本大金，是專做冷氣空調技術的企業，日本家電對台灣人而言有品質保證，且網友認為大金安靜、售後服務好等都是優勢。

2、國際牌 Panasonic

提供服務：全機、主機板7年保固／壓縮機10年保固

日本最大電機製造商Panasonic也就是台灣人熟悉的松下電器，在生活電器市場可說是一大勁敵，廣告口號主打「日本進口、日製壓縮機非常稀少」，強調物以稀為貴、日本原產的專業性和品質保證，代言人更找來桌球好手江宏傑和福原愛夫妻檔，兩人的高人氣也帶動高討論。

1、日立 HITACHI

提供服務：全機、主機板7年保固／壓縮機10年保固／服務零件供應15年

第一名來了！主打銷售第一、理想品牌、變頻空調領導者等認證，HITACHI日立冷氣在台灣的熱度同樣高居不下，日本日立企業同樣是日本8大電機製造商之一，因此冷氣的壓縮機、技術都有掛保證，近來主打的省電、智能家電等優勢，日立也沒落下，加上MIT的服務零件，把台灣人很在意的售後服務及保固都有照顧到。

DV小教室：節能減稅大放送

節能全國一起來！政府自2019年推出「汰舊換新補助」和「貨物稅補助」方案，只要民眾購買第1、2級效能家電，如冷氣、冰箱、除濕機等，就有機會退還減徵貨物稅稅額，最高2000元！目前汰舊換新補助申請已截止，貨物稅減免補助申請還有機會，時間將持續到2021年6月，民眾想要換家電趕快把握時間～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月01日至2020年06月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『冷氣品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)