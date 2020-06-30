陸媒《人民日報》30日在「鐘聲」專欄發表評論文章〈詆毀中非關係的任何企圖都是徒勞的〉指出，陸非團結抗疫特別峰會達成廣泛共識，取得豐富成果。美國國務卿蓬佩奧卻對此耿耿於懷，時隔一周竟然煞有介事地發表所謂媒體聲明，無端詆毀陸方承諾，妄圖破壞陸非團結抗疫。蓬佩奧又一輪拙劣的表演荒唐至極，因為這種否定基本事實的抹黑，即便重複千萬遍，也改變不了陸非合作的大局；這種自欺欺人的鬧劇，只會令世人更加明白，面對牢不可破的陸非友誼，蓬佩奧之流是何等「做賊心虛」。

「鐘聲」表示，非洲國家領導人由衷表示，大陸在助力非洲抗疫方面樹立了表率，再次用實際行動證明大陸是非洲國家「真正的朋友」和「面臨困難挑戰時可以依賴的夥伴」。聽到這些來自非洲的聲音，蓬佩奧應該明白，他費盡口舌四處散布抹黑大陸的「政治病毒」，非洲人民卻有自己清醒的判斷，因為陸非平等相待、互利合作的現實一遍又一遍「無情」回擊了蓬佩奧的謊言與詆毀。

顯然，蓬佩奧只有貪圖政治私利的零和博弈思維定式，只會起勁地捧著脫離現實的「舊唱本」鼓噪，這種骨子裡毫無誠信的人當然無法理解，也許是根本無法面對大陸始終秉持的真實親誠政策理念和正確義利觀。

文章強調，蓬佩奧現在跳出來將債務問題政治化，肆意詆毀陸非互利合作，居心十分險惡，但註定徒勞無功。正如全球發展中心高級政策研究員古伊德·摩爾所指出，「對於非洲而言，中國融資是必不可少的選擇」，「債務陷阱論」的話術反映的不是非洲現實，而是一些人對大陸影響力上升的焦慮。誰是真朋友，非洲國家自有判斷。

尚比亞經濟學家、《致命援助》一書作者丹比薩·莫約曾深入分析來自西方所謂「傳統捐助國」給非洲帶來的遺患，認為大陸對非洲的投資「是非洲經濟發展的最好希望」。

「鐘聲」批評，「蓬佩奧引導美國自1945年以來第一次在全球重大危機面前採取了完全不相干的立場」「他嚴重損害了美國國務院的聲譽，這是悲哀且危險的」……蓬佩奧的言行總是散發著各式負能量，完全是對其承擔的外交責任的背棄，完全有違美國首席外交官應有的專業素養和道德準則。

(中時 )