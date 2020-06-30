周一倫敦基本金屬多收揚，其中銅價漲近五個月高價，因最大生產國智利供應中斷、以及最大消費國中國需求強勁，加上庫存不斷減少下走揚，不過，分析師表示，供需基本面顯示銅價在每噸5,500美元左右的水準才是合理的，因智利產量的下降被中國以外的需求疲軟所抵消；智利礦業部部長表示，受疫情影響，該國銅產量可能下降20萬噸，相當於2019年產量的3.5%。 而中國國家統計局周日公佈，5月工業企業利潤總額六個月來首次成長，據市場調查顯示，6月中國工廠可能連續第四個月成長，但成長速度可能放緩。

終場期銅漲4.5美元，報5961.5美元；期錫跌40美元，報16775美元；期鎳上漲122美元，報12806美元；期鋅漲23美元，報2061.5美元；期鋁漲7.5美元，報1609美元；期鉛漲15.5美元，報1801.5美元。(商品行情網)

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