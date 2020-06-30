美國記憶體大廠美光(Micron Technology Inc.)受惠疫情帶動遠距工作與教學，增加對筆記型電腦與資料中心需求，公布本季財測優於預期，盤後股價跳漲逾5%，帶動台灣DRAM大廠南亞科(2408)股價開高領漲。

南亞科同樣受惠宅經濟，今年第1季營運不淡，第2季持續穩健，預期疫情影響將牽動第3季市況。整體來看，南亞科總經理李培瑛先前表示，居家上班、線上教學等宅經濟需求可望延續至第3季，預期合約價有機會持續走揚。

南亞科先前預期，第2季出貨將與第1季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格續漲，第2季平均售價可望較第1季微幅增加。若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。

美國記憶體大廠美光29日於美股盤後公布第三季度(3-5月)財報，營收54.4億美元，優於去年同期的47.9億美元；每股稀釋盈餘0.71美元，低於去年同期的0.74美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘0.82美元，低於去年同期的1.05美元。

展望本季，美光預測營收為57.5-62.5億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘將介於0.95-1.15美元之間，均優於分析師預測。

美光預測，2020年下半年智慧型手機等消費性電子產品的需求，恐怕不如公司原本預估，但資料中心的需求強勁，已開始出現供給短缺。據外電報導，美光執行長Sanjay Mehrotra 29日在電話會議上表示，展望下半年，疫情讓不確定因素大增，產業能見度不高，但相信下半年的雲端運算需求仍會相當穩健。

美光29日股價上漲1.35%、收49.15美元，盤後勁揚5.69%至51.94美元。

美光股價大漲，與美光股價連動性最高的南亞科今股價開高逾1元，相關記憶體廠旺宏(2337)、華邦電(2344)等股價亦小幅開高。

(時報資訊)