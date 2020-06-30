南僑(1702)今日舉行股東會，會長陳飛龍表示，因疫情的關係對未來的展望及預測沒有人一定敢說會發生什麼事，公司到現在已經60多年了，無論任何事情都能因應，此次疫情會以「知變、應變、求變、不變」迎難而上，謝謝各位員工在疫情期間的努力，也請各位股東放心，南僑一定可以渡過這段疫情所產生的影響，並在計劃的道路上努力前進。

南僑股東會今日通過每股配息2元，並承認108年度財報。南僑108年度合併營收183億4397萬元，年增0.3%，獲利9億6414萬元，年減4.8%。南僑108年度合併營收雖僅微幅成長，然再創集團營收新高，108年度大多事業單位營收維持成長，其中又以泰國南僑及冰淇淋事業成長幅度較高。

南僑大陸油脂事業在內地經營23年，大陸的第三座油脂工廠-上海金山廠在106年7月開始投入生產，產能增加40％，也是南僑在大陸投資最大且全程食材溯源管理的工廠。廣州廠新建的第二座鮮奶油工廠也在106年8月投入生產，產能較天津鮮奶油廠增加一倍。近年「上海南僑食品集團公司」申請在上海掛牌上市，以取之於當地的資金投資於當地，壯大南僑在大陸市場的競爭力。

南僑在泰國經營已達29年，以嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售大幅成長，產能已呈滿載，看好東南亞及歐美市場未來的發展，泰國南僑在現有工廠旁，取得二萬坪的土地，107年10月已開始進行建廠擴廠計劃，初期投資約13.7億泰銖，興建一棟廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，預計109年第二季投產，擴充產能後業績將有大幅度成長。

(時報資訊)