全球首艘復航國際郵輪探索夢號今抵達基隆，500多名船員將進行14天居家隔離(許家寧攝）

28台遊覽車將船員送往防疫旅館進行14天居家隔離。(許家寧）

500多名船員將進行14天居家隔離，迎接8月跳島首航。（許家寧攝)

全球第一艘復航的國際郵輪｢探索夢號｣，8月起將從基隆港出發，展開澎湖、金門或馬祖的跳島旅遊，探索夢號郵輪今早7時許抵達基隆西三碼頭，成為2月6宣布｢封港｣禁止國際郵輪進港後，除寶瓶星號特准以「非營運」入港，首艘靠港郵輪。

國內疫情趨緩，交通部支持業者推出體驗「類出國」的郵輪跳島旅遊，麗星郵輪旗下的探索夢號25日從馬來西亞巴生港出發，今天早上7點45分抵達基隆港，船上共588名船員，其中50名船員留在船上實施居家檢疫，其餘538人將先行下船。

航港局北部航務中心主任張德義表示，船上50名居家檢疫船員會在第1、5、7、10及14天進行自費核酸檢驗，其餘船員以每批40人下船，經過通關檢疫無虞後，由28台遊覽車直接載往防疫旅館進行14天居家隔離，期滿經核酸檢驗為陰性，方可上船再進行7天自主健康管理。

探索夢號預計8月2日進行跳島首航，將一連展開5航次的四天三夜金馬澎跳島之旅，讓民眾一次體驗前線戰地風光、澎湖花火節以及馬祖藍眼淚，對於媒體詢問船員健康是否可能影響首發航程，張德義則尊重中央疫情指揮中心指示。

探索夢號為星夢郵輪旗下噸位最迷你郵輪，不過排水量仍重達7萬5338噸、載客量可達1870人，去年3、4月曾帶領遊客造訪日本沖繩、石垣島、鹿兒島等港口，最後一次泊靠基隆港為4月3日，探索夢號相距近450天，再度泊靠基隆港。

(中時 )