印度政府正式決定封殺TikTok等陸App，稱其軟體威脅印主權的完整性。

據外媒報導，印度電子資訊部昨日（29日）宣佈全面封殺陸TikTok、微信、微博等59款App，。印度政府官方聲明指出，這些App威脅印度主權的完整性、印度的國防、國家安全和公共秩序。

印度電子資訊部解釋，本次措施是因多處消息來源反應這些App正在未經用戶授權為北京政府竊取用戶信息和數據。聲明指出，陸方這種竊取數據行爲直接關係到印度的主權和國家安全。

昨日的封殺政策是自抵制陸貨浪潮以來陸印關係新一波的升溫。先前印度海關也決定强行審查所有陸進口商品。

早在2019年，美國政府也曾指控抖音是北京的情報工具，質疑抖音與陸政府的聯係。隨後抖音出面「强烈反對」這些指控，强調抖音不會移除與大陸相關的内容，也稱抖音不受任何外國政府影響、陸政府也不例外。

(中時電子報)