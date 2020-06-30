特殊花色的口罩熱度不減，經常一上袈就被搶光，但網友發文分享，買到馬卡龍撞色款口罩，一邊是黃色，一邊是紫色，讓她大嘆，這要有勇氣才可戴出門！引發9000多位網友按讚討論，想要都還買不到，這很珍貴，不要給我！
網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文分享，人生處處有驚喜，口罩是藍色得很正常，但打開袋子後發現是黃色邊條，但也沒多想，沒想到整片拿出來，卻發現另一邊是紫色的，讓原PO忍不住喊，這是哪招？要有勇氣才能戴出門。
照片曝光後，吸引9千多位網友按讚，「撞色欸這搶著要吧」、「馬卡龍配色」、「有人想拿還拿不到吔！很珍貴的！」、「很讚啊！還需要什麼勇氣？」、「妳傻傻的！這限量版，一堆人求之不得」、「不要給我」。
但也有網友直言，這個乍看有一種「拼布的概念」，感覺像是口罩材料很貴，所以把剩下的布拼一拼用掉。另也有網友分享，買到混搭款口罩，感覺是拼湊起來的貨。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時電子報)
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