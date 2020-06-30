女網友買到「特殊色」口罩竟喊哪招？這要有勇氣才可以戴出去，沒想到，網友一看卻說，你不要就給我。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

女網友分享，自己也買到雙色款口罩，感覺像是拼布做得。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

特殊花色的口罩熱度不減，經常一上袈就被搶光，但網友發文分享，買到馬卡龍撞色款口罩，一邊是黃色，一邊是紫色，讓她大嘆，這要有勇氣才可戴出門！引發9000多位網友按讚討論，想要都還買不到，這很珍貴，不要給我！

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文分享，人生處處有驚喜，口罩是藍色得很正常，但打開袋子後發現是黃色邊條，但也沒多想，沒想到整片拿出來，卻發現另一邊是紫色的，讓原PO忍不住喊，這是哪招？要有勇氣才能戴出門。

照片曝光後，吸引9千多位網友按讚，「撞色欸這搶著要吧」、「馬卡龍配色」、「有人想拿還拿不到吔！很珍貴的！」、「很讚啊！還需要什麼勇氣？」、「妳傻傻的！這限量版，一堆人求之不得」、「不要給我」。

但也有網友直言，這個乍看有一種「拼布的概念」，感覺像是口罩材料很貴，所以把剩下的布拼一拼用掉。另也有網友分享，買到混搭款口罩，感覺是拼湊起來的貨。

(中時電子報)