據路透社引述香港有線電視台報導，中國大陸全國人大常委會今日在北京進行閉幕，並以162票全數通過「港版國安法」。

香港有線電視台報導，中國大陸人大常委會以162票全票通過港版國安法。

港媒香港電台指出，在人大全票通過港版國安法後，下午會與基本法委員會開會，討論將「港區國安法」列入基本法附件三的安排，預計傍晚才會公布法案全文。報導稱，法律條文無提及有追溯力，涉及分裂和顛覆國家政權罪行，罰則比早前透露的最高判監10年高出許多。

早前公布的法律說明和主要內容指出，法例全文有6章，共有66條，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪四類犯罪的行為具體構成，以及相應刑事責任。

另外報導也指出，大陸中央會在港設立維護國家安全公署和維護國家安全委員會，公署會分析研判香港特區維護國家安全形勢，負責監督、指導、協調和支持特區政府履行維護國家安全的職責；而大陸在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

(中時電子報)