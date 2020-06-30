國民黨立法院黨團不滿監察委員名單，28日突襲占領議場，29日遭綠委突破結束20小時抗爭。立院大亂鬥，自由作家洛杉基表示，曾向國民黨建言，立委候選人應找會打架的，如果館長當上民進黨立委，那這次喊著「我不能呼吸」的國民黨立委，恐怕就不是個位數了。

洛杉基在臉書表示，早年國民黨長期執政，多數是由穿皮鞋出身的菁英所組成，而民進黨則是由「一群咬檳榔、穿藍白拖、動不動就秀肌肉的混混所組成」，要打架，國民黨絕對是弱雞。

民進黨還是少數黨時能呼風喚雨，洛杉基指出，他們不讓路，席次過半的國民黨一點皮條都沒有，只能乖乖與他們協商，做出讓步或收回成命，才能讓立法院恢復議事，而正在學習如何當一個少數在野黨的國民黨，第一場拼拳頭的仗，畢竟還是打不過好勇鬥狠多年的民進黨大哥們，「他們的江湖氣未脫，勒脖、揮拳、過肩摔、丟東西，都是基本功」。

洛杉基直言，多數是文弱書生型的國民黨立委，根本不是對手，幸好那位大隻佬館長沒當上民進黨不分區立委，否則喊著「我不能呼吸（I cannot breath）」的國民黨立委，恐怕就不是個位數了！

洛杉基曾建議國民黨，要推立委候選人必須找身強力壯，最好是陸戰隊退伍的，找會打架的，最好是散打冠軍，「只會找會讀書、細皮白肉的，恐怕是中看不中用。現在終於證明，我當年的遠見，果然是正確的吧？」

(中時電子報)