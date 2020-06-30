大陸廣西河池市都安瑤族自治縣一所國中2019年發生一起學生將同儕丟下樓的意外事故，造成黃姓學生重傷；檢察機關將肇事學生以故意殺人罪名起訴，建議量刑5-10年。

《搜狐新聞》報導，一名14歲黃姓學生事發當時在2樓廁所小便，韋姓學生和其他同學共7人則躲在廁所抽菸，黃姓學生以為自己被偷看遂與對方發生爭執，直到上課鐘響才停止。隨後，黃姓學生心有不甘，竟在走廊上看到韋姓學生時，一時氣不過衝上前將對方攔腰抱起自4樓欄杆往外丟。

韋姓學生因遭重摔傷勢嚴重，不但多個臟器受損、全身還多處骨折，經醫生全力搶救才撿回一命；案發後，網路上流傳有韋姓學生經常欺負同學的謠言，肇事者黃姓學生也是被霸凌者之一，此次是因忍無可忍才會動手報復。對此，韋父則相當不滿，表示自己從未接獲學校通知說兒子會欺負同學，認為對方疑似有意卸責。

檢察機關以故意殺人罪名將黃姓學生進行起訴，並建議量刑5-10年。黃姓學生所屬的律師則提出，少年犯案後主動投案自首，且未滿18歲仍是未成年人請求從輕量刑。全案尚在審理中，擇日宣判。

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(中時電子報)