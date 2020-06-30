新冠肺炎疫情爆發，衝擊全球金融市場。財信傳媒董事長謝金河表示，若比較台股等5地股市的表現，可以看出台灣的OTC（櫃買市場）指數上漲6.87%，是今年以來表現最出色的市場，甚至超越香港和新加坡，他也強調應把台灣打造成亞洲集資的中心，因為這是我們的強項。

謝金河28日在臉書發表「台股的張力」一文指出，香港信報刊登了一張圖，把日本、台灣、新加坡、香港及英國5地的股市表現比對一下，台灣在5地股市僅次於日本。若用南韓取代英國股市，今年以來，台股下跌2.83%、香港跌12.91%、新加坡跌19.18%、日本跌4.83%、南韓跌2.82%，台灣和南韓在伯仲之間，是領先組，不過台灣的OTC指數上漲6.87%，算是表現最出色的市場。

如果把疫情的撞擊考慮進去，從3月最低彈升力道統計一下，台股加權指數反彈36.8%、日本彈升37.6%、南韓是48.29%、新加坡17.93%、香港16.13%，台灣的OTC指數大漲56.94%。從這個統計可以看出南韓股市彈升最有力，日本略領先台灣，香港、新加坡股市表現最弱勢。

謝金河指出，外資今年上半年賣超台股接近6000億，影響加權指數的表現，但內資回流，生技防疫股大漲，讓OTC指數的表現勇冠三軍。南韓在美中科技冷戰中，似乎享受到左右逢源的好處，日本則是奧運延緩衝擊太大的強力反彈。香港這次由騰訊、阿里巴巴、美團、網易、京東撐起半邊天，但資金流失壓力未解，港股仍虛弱。新加坡理論上會受益資金流入，但新加坡資本市場持續萎縮，集資功能不彰，新加坡金融是財富管理的中心，但不是資本市場的集資重鎭，很多企業到新加坡掛牌，最後都改在別的市場。

他認為，這也是台灣最大的著力點，應該好好把台灣打造成亞洲集資的中心，這是台灣的強項。馬政府推動證所稅的時候，台股平均交易量降到5~6百億，如今擴增至2000億左右，台灣要努力趁這個機會做大資本市場。

(中時電子報)