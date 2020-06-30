民眾們久等了！台灣5G終於開台了。電信業龍頭中華電信搶在2020年上半年最後一天，於今（30）ㄖ正式宣佈5G啟用。蔡英文總統以及多位長官也親臨典禮，並透過連線直播的方式，邀請蔡總統搶先體驗5G應用服務。活動現場到場媒體眾多，讓2020年起疫情影響下的沉悶，似乎在今日一掃而空，展現了蓬勃復甦的生氣。

中華電信指出，現階段已經完成全台2000座5G基地台架設，覆蓋全台22縣市、重要商圈、科技園區，近50所大學及室內人潮聚集點及交通樞紐。現以3.5GHz提供5G的高速上網及容量。

中華電信5G以4G/5G EN-DC雙連結技術，理論峰值可以接近2Gbps。目前中華電信也販售多款5G手機，包含三星Galaxy S20 Ultra（星空灰）、Sony Xperia 1 II 、獨家LG V60。此外還包含可運用5G服務的HTC VIVE Focus、XRSPACE MONOCA、Pico G2 4G等VR一體機頭盔，還有Sony Hi-Res高音質耳機等，提供多樣化的5G購機方案。

中華電信5G資費方案。（黃慧雯攝）

資費方面，中華電信透過資費分級，提供各類型客戶多元化的選擇，資費從NT$599至NT$2699共8種方租方案。開台則祭出早鳥限時優惠，月繳NT$599～NT$1199享行動上網量雙倍送、月繳NT$1399則享行動上網吃到飽、月繳NT$1599可享流量轉贈、5G應用加購優惠價，活動自109年6月30日至110年1月3日止。

除了5G開台前申請5G Pass、5G VIP Pass可以升級5G外。6 月30日起中華電信仍在4G租約期間的用戶，也可申請5G服務。申辦指定方案只要持有適用中華電信5G服務的設備、免換門號跟SIM卡，就可享受5G網速以及5G應用服務。

5G開放期間，中華電信5G用戶可以享有Hami VR、AR拍拍看、虛擬演唱會、4K影視、多視角轉播等免費服務體驗。領外，可選VIVEPORT INFINITY、Hami雲端遊戲、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami 書城AR書櫃等應用服務。

(科技)