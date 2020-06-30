由晶圓代工大廠台積電、電子設計算動化（EDA）大廠新思科技（Synopsys）、微軟Azure三方攜手合作，在雲端環境提供高度可擴展的時序簽核流程，這項合作大幅減少新一代晶片的周轉時間（turnaround time）。

透過PrimeTime時序簽核（timing signoff）與StarRC萃取（extraction）大幅提升產出量（throughput），適用於多種情境、分散式處理的運作。同時，透過最佳運用雲端運算資源，進行多重情境分析，節省大量成本。目前已可透過台積電入口網站取得詳細的合撰白皮書，讓客戶立即展開雲端簽核流程。

新思科技近日宣布，與台積電和微軟Azure合作完成用於雲端環境、具備開創性與高度可擴展性的時序簽核流程（timing signoff flow）。這項長達數個月、集合三方合作夥伴的大規模合作案，有效加速新一代系統單晶片的簽核路徑（path）。利用微軟Azure平台上的新思科技PrimeTime靜態時序分析和 StarRC寄生萃取可大幅提升簽核流程的產出量。

台積電設計建構管理處資深處長Suk Lee表示，由於先進的製程技術、加上擴大的元件庫以及待分析的操作條件增加，使得晶片設計的複雜度不斷提高，因此設計簽核的周轉時間就變得非常重要。利用雲端平台是大幅提升簽核速度的好方法，而且將徹底影響矽晶設計。台積公司是第一個與設計生態系合作夥伴和雲端供應商合作，實現雲端環境晶片設計的晶圓代工廠。藉由與微軟和新思科技的合作，我們的雲端聯盟在時序簽核方面展現了顯著的產出提升與可擴充性，並為共同客戶提供靈活、安全且有效率的解決方案，來加快SoC的上市時程。

微軟Azure晶片、電子與遊戲產品工程首席經理Mujtaba Hamid表示，在先進製程節點上，由於製程複雜性高，想要縮短設計時間便需要橫跨基礎架構與工具鏈的技術創新。這項合作關係為signoff iteration的成本與效能間的取捨提供了關鍵的見解，協助客戶為矽晶產品的設計做出有效的決策。

採用台積電5奈米（N5）製程以及PrimeTime靜態時序分析和StarRC萃取的的百萬閘極晶片設計，在微軟Azure最新的Edsv4系列運算個體（compute instance）上執行時序簽核。藉由大規模並行處理數百台機器的運作，PrimeTime DMSA和StarRC多角萃取（multi-corner extraction）之向外擴展（scale-out）可大幅提高產出量。此外，在單一機器上執行多個情境，向內擴展（scaling-in）也可節省大量成本。

新思科技設計事業群設計簽核資深副總裁Jacob Avidan也指出，透過與業界領導廠商的合作，我們清楚看到開發高產出量的設計工具和平台以縮短上市時程的必要性，不管這些工具是實地佈署或是在雲端運作。藉由將已獲得台積電認證的PrimeTime和StarRC解決方案佈署在微軟Azure上，我們的客戶可利用雲端以更高的產出量進行晶片簽核，同時透過台積電最新的先進製程技術實現其PPA目標。

(工商 )