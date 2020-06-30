財政部近日預告基本所得稅額條例修正草案，若完成修法，自2021年起，只要是非上市櫃證券交易，必須計入所得稅的基本稅額。

財政部表示，為落實基本所得稅額條例建立個人所得稅負擔對國家財政基本貢獻之立法目的，應恢復將個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，財政部擬修正草案，因此先行預告，預告期間至今年8月28日，將於完成預告程序後，陳報行政院核轉立法院審議，最快可在下會期完成修法。

若完成修法，自2021年1月1日起，個人轉讓非上市櫃股權，若產生證券交易所得，將計入個人的最低稅負制計算基本稅額。

所謂基本稅額，指的是個人境內外所得若超過每人每年免稅額670萬元，超出部分必須課程20％稅負。

如果基本稅額大於個人當年度的綜所稅額，個人必須繳納基本稅額；反過來說，若基本稅額小於綜所稅額，則直接課徵綜所稅。

官員舉例，如果個人當年度綜所稅額為300萬元。如果當年度其海外所得有1,000萬元、境內又有1,670萬元所得，合計為2,670萬元，基本稅額為400萬元（2670-670）*20％，則必須課徵基本稅額400萬元。

(工商 )